‘Centro senologico’ cambia guida. Il pensionamento di Gina Tassinari

La dottoressa Gina Tassinari va in pensione a partire dal primo aprile e diventa un ‘caso’ regionale con una mozione del consigliere di Forza Italia, Marco Stella, che chiede al presidente Eugenio Giani e alla giunta di conoscere il futuro del reparto di senologia al Monoblocco di Carrara. Per quel reparto Gina Tassinari è stata un punto di riferimento per tantissimi anni per tutto il gruppo multidisciplinare della senologia e per tutta la sanità apuana, oltre che un esempio di professionalità e attenzione verso l’altro, come ricorda l’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest. I colleghi del centro senologico di Carrara e tutta la squadra che ha lavorato a fianco della dottoressa Tassinari in questi anni hanno infatti voluto ringraziarla, nell’ambito di un piccolo momento conviviale, per la competenza e l’umanità con cui si è sempre presa cura delle pazienti affette da tumore al seno e per l’impegno nel far crescere il percorso dedicato al tumore alla mammella, raggiungendo altissimi livelli di assistenza e cura. Gina Tassinari ha diretto al Noa la struttura semplice di chirurgia della mammella ed è responsabile del Gruppo Oncologico Multidisciplinare del tumore alla mammella.

"Con Gina la sanità pubblica perde una professionista di altissimo spessore tecnico – evidenzia il direttore dell’ospedale Apuane Giuliano Biselli – che ha sempre posto le pazienti al centro del percorso diagnostico e terapeutico, evidenziando una grande sensibilità nei rapporti umani". L’azienda sanitaria saluta e ringrazia quindi la dottoressa e intanto prova a pensare al futuro del reparto e della struttura. Fino alla nomina del nuovo direttore, precisa in una nota l’Usl Toscana Nord Ovest, sarà direttamente il responsabile dell’unità operativa aziendale di chirurgia ricostruttiva della mammella Leonardo Barellini a svolgere l’attività senologica anche per l’ambito di Massa Carrara, in collaborazione con la dottoressa Serena Sergiampietri dell’unità operativa di Oncologia chirurgica ricostruttiva della mammella delle Apuane. E’ questo il modo trovato dall’Asl per garantire "la continuità del servizio e la conferma di elevati standard di cura nell’ambito di un’equipe multidisciplinare che accompagna le pazienti lungo tutto il percorso diagnostico e terapeutico". In previsione della “reggenza” 20 marzo il dottor Barellini è arrivato a Carrara per visitare le pazienti che sono state poi messe in lista operatoria. La sua attività si protrarrà quindi fino al momento della nomina del nuovo responsabile della struttura.

Ma la domanda, ora, è chi sostituirà la dottoressa Tassinari e il consigliere regionale Stella la porta fino a Firenze attraverso un’interrogazione al presidente della Regione, Eugenio Giani e alla giunta sul futuro di questo specifico reparto. "Il reparto di senologia del centro polispecialistico garantisce attività prettamente ambulatoriale – ricorda Stella – occupandosi di pazienti affetti da malattie della mammella. Il servizio di senologia a suo tempo vedeva impegnati i dottori Tassinari e Baldetti, che fu poi trasferito a Pisa. Servono garanzie e punti fermi, ovvero la presenza di infermiere preparate e formate per garantire un’assistenza specialistica alle pazienti affette da tumore alla mammella, dalla diagnosi al follow up. Il servizio, costruito sulla buona volontà e sul sacrificio di molti professionisti, oggi si vede minacciato da una mancanza di continuità", riferendosi al pensionamento della dottoressa Tassinari. Per questo Stella chiede alla Regione "se sia stata programmata la sostituzione della dottoressa, se sia già stato redatto un piano organizzativo sul futuro del reparto di senologia con adeguate figure professionali e se Regione e Asl intendano mantenere l’attuale livello di prestazioni ambulatoriali".