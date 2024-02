Centri per l’impiego aperti: offerte di lavoro stagionali Martedì si terrà un "open day" nei centri per l'impiego di Massa, Carrara e Aulla per mettere in contatto chi cerca e chi offre lavoro per la stagione estiva. Si cercano profili come cuochi, pizzaioli, camerieri e receptionist. Gli operatori saranno disponibili per incontri e per acquisire candidature e curriculum vitae. Le offerte di lavoro sono disponibili sul portale 'Toscana lavoro'.