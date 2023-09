Censimento permanente della popolazione, parte in Lunigiana

L’Unione di Comuni Montana della Lunigiana comunica che lunedì prenderà il via una nuova edizione del Censimento permanente della popolazione. Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. In Lunigiana i comuni coinvolti saranno: Aulla, Mulazzo, Fosdinovo e Licciana Nardi. Grazie all’integrazione dei dati raccolti – attraverso due rilevazioni campionarie denominate ‘da lista’ e ‘areale – con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado di restituire informazioni, continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi.