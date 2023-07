Cena in bianco da record "Un format che unisce buon cibo e convivialità"

Grande successo di “Bianca...la cena d’estate” , l’evento organizzato dal Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere giunto all’ottava edizione, andato in scena sabato sera. Le ’farfalle luminose’ di Circotá hanno danzato tra i tavoli dei locali e i negozi allestiti per l’occasione di bianco con più di mille farfalle di carta, realizzate artigianalmente e disseminate in tutto il centro storico.

Tantissime sono state le iniziative messe in scena, come ad esempio in via Cairoli dove alcuni commercianti hanno ospitato le opere della pittrice Ramona Manfredi e del fotografo Massimo Mattelli e c’è chi si è organizzato creando un vero e proprio Angolo del Gusto come il Bar Caffetteria Ducale, Pizzeria Zero Uno e Gelateria Tentazioni che si sono uniti per la serata con un menù dall’aperitivo al gelato. L’iniziativa che ha animato il sabato del centro storico ha incassato il sostegno da parte di Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Confimpresa Master Formazione, PiùMe, Hotel la Bussola e Servizi Industriali Srl.

"Bianca... la cena d’estate nasce dall’idea di creare una serata di pura convivialità, ritrovarsi in centro per condividere il piacere della tavola e dello stare insieme – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Ccn Massa da Vivere – Ogni anno vestiamo la città di bianco, il colore dell’eleganza e della leggerezza per regalare ai nostri clienti e ai visitatori una serata diversa e spensierata. I ristoranti e locali erano pienissimi, vuol dire che ancora è un evento che funziona. Per questo vorrei ringraziare i molti associati di Massa da Vivere per il lavoro di volontariato e soprattutto una socia fondatrice, Patrizia Fazzi, che per tanti anni è stata una commerciante del centro e ancora ci sostiene con la sua energia".