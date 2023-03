Ccn di Marina Nunziati lascia la presidenza

Si è dimesso Giacomo Nunziati, presidente del Ccn Marina di Massa ’A spasso per la costa’. "La decisione, sofferta, è maturata nelle ultime settimane per motivi personali e lavorativi – ha scritto Nunziati in una nota – che non conciliano con l’incarico datomi dai commercianti iscritti. Sono stati anni che ci hanno dato molte soddisfazioni, con eventi dal grande afflusso di persone". Non manca la critica. "Credo – afferma Nunziati – di aver messo tutto il mio impegno per far vivere la nostra bella Marina. Potevamo certo fare meglio, ma i risultati migliori si possono avere con unità e collaborazione, che in certi momenti è venuta a mancare. Ringrazio le amministrazioni comunali, tutti i soci e la società Emmerent, per l’aiuto e il sostegno. Grazie anche alla vice presidente Maria Grazia Dati e a tutto il consiglio direttivo che non mi hanno mai fatto mancare l’appoggio". Ora, dal 9 marzo, sarà aperto il tesseramento tramite passaggio negozio per negozio mentre è fissata per il 16 marzo l’assemblea per l’elezione del nuovo direttivo e del nuovo presidente del Ccn. L’iscrizione può essere effettuata nei seguenti punti vendita: Gelateria Fior d’Elisa, Pizzeria Alfiero e Ottica Mercadante.