Cave e mare, un binomio vincente Tutto esaurito negli alberghi

di Alessandra Poggi

Cave prese d’assalto dai turisti per il ponte e B&B tutti esauriti sul nostro litorale. Discorso a parte per il resto della provincia dove lo sperato sold out nelle strutture alberghiere non sempre si è registrato. Fantiscritti e Ravaccione sono le location più gettonate dai turisti in prevalenza italiani, anche se non sono mancate presenze dall’estero, in particolare tedeschi.

In molti hanno prenotato nella zona di Carrara per poi spostarsi nelle vicine città come Forte dei Marmi, Bocca di Magra e i paesi della Lunigiana. Nella caccia alle cave un ruolo significativo lo ha giocato la ‘4x4 Fest’. Come detto i B&B hanno registrato il tutto esaurito, in particolare quelli dei paesi a monte, ma anche gli alberghi e gli hotel hanno ricevuto numerose prenotazioni, come per esempio il Doride Suites Boutique di Claudio Santi, aperto da poco più di un mese. "Nel ponte del 25 aprile abbiamo affittato undici camere su quindici – dice Santi – e siamo appena partiti. Ieri abbiamo fatto un tour alle cave con un gruppo di turisti di Verona e sono rimasti incantati dalla narrazione che Francesca Dell’Amico del Marmotour ha fatto di Carrara e delle cave. Alle cave c’era tantissima gente. Sta andando bene anche allo stabilimento balneare Doride, in questi giorni c’era pienissimo".

E a proposito di Francesca Dell’Amico della Marmotour, come lei stessa racconta le cave sono state invase dai turisti: "Questi sono stati giorni di fuoco – dice – tanta gente così alle cave non si era mai vista. Una bella fetta di presenze l’ha portata la ‘4x4 Fest’, ma c’era anche tanta gente che è salita perché voleva vedere le cave. Turisti di tutte età, tanti passeggini e provenienze da un po’ tutta l’Italia. Tanti hanno dormito in zona e hanno riempito quasi tutti i B&B, un turista di Rimini non ha trovato posto, ma pur di vedere le cave ha dormito a Pisa. Sono arrivati tanti tedeschi, ma quelli non sono mai mancati. Per fortuna che metteranno le indicazioni stradali, molti hanno faticato ad arrivare. A parte quelli che ci prenotano in molti sono allo sbaraglio. Ci sono persone che vengono a visitare le cave perché magari hanno visto dall’autostrada le nostre bellissime montagne, ma non tutti hanno mezzi propri e servono autobus che arrivano a Fantriscritti".

Tutto esaurito per il ponte anche per il primo maggio al Villino Aliboni di Marina. "Tutto pieno anche per il primo maggio – racconta Stefania Pisani del Villino – in maggioranza sono italiani e oltre alla zona hanno visitato località vicine come Bocca di Magra e Lerici".