Cavalli in vetrina. Comano, tutto esaurito alla kermesse equestre: "Volano per il turismo"

Il tempo è stato clemente con la 54esima edizione della Comano Cavalli, andata in scena al Centro Fiere Comano Cavalli, nello scenografico borgo dove si è registrato un boom di visitatori. E’ andata infatti in scena come da tradizione la rassegna nazionale – da venerdì a domenica – del cavallo di razza Appenninica, ovvero la varietà di cavalli che da sempre pascolano e sono allevati su queste montagne.

Al gran finale domenica era presente anche il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha premiato insieme al sindaco di Comano Gabriele Maffei l’allevatore Fabrizio Gabrielli (in arte Palino) di Villa di Panicale assieme ai due figli. Gabrielli è stato premiato per la migliore puledra e per il miglior cavallo, esemplari entrambi di razza Appenninica, presentati nella mostra. Entusiasta il governatore che ha sottolieato l’unicità di questo "evento straordinario, che celebra la nostra razza Appenninica e la passione per il mondo equestre – ha commentato – Con 54 edizioni alle spalle, questa manifestazione è diventata un punto di riferimento per gli amanti dei cavalli e rappresenta una parte importante della nostra storia. Continuiamo a valorizzare la nostra razza equestre Appenninica e a promuovere il turismo equestre nella nostra bellissima regione. Grazie a tutti coloro che partecipano a questa straordinaria manifestazione". Tante le autorità presenti al gran galà dei cavalli di Comano. Oltre a Giani e a Maffei, c’erano anche l’assessore Lucilla Galeazzi, il vicesindato Francesco Fedele, Renzo Martelloni sindaco di Licciana Nardi, la sindaca di Filattiera Annalisa Folloni e il maresciallo Mauro D’Alba, comandante della stazione dei carabinieri di Licciana Nardi.

R.O.