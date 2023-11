Cavalcavia di viale Galilei di nuovo ’off limits’. Il traffico sarà rivoluzionato per dieci giorni

Ennesimo stop, ennesimi disagi per la viabilità sul cavalcavia di viale Galilei per dieci giorni. Dopo il polverone sollevato dai lavori che hanno interessato il viadotto per mesi, con i cittadini infuriati per le tempistiche, si torna a parlare del cavalcavia a due passi da Carrarafiere e dal casello autostradale, snodo importante per l’economia locale, visto che da quell’ingresso arrivano e partono i camion del marmo e delle aziende carraresi.

Intervento previsto, sui giunti della struttura da parte di Salt, ma il problema della viabilità sarà inevitabile. L’assessora Elena Guadagni prova a spiegare il disagio ai cittadini che inizierà da lunedì 13 e si concluderà, secondo il piano, venerdì 24: "Il personale della polizia municipale sarà sempre presente in zona per verificare e gestire eventuali problemi. Quelli previsti sono lavori necessari e programmati per il completamento della ristrutturazione del cavalcavia. Questa chiusura totale del ponte si è resa necessaria per terminare nel più breve tempo possibile l’intervento. Ci rendiamo conto che ci saranno dei disagi, soprattutto per i residenti della zona, ma crediamo che grazie ai correttivi previsti il traffico potrà essere meno congestionato".

Proviamo a fare chiarezza su come verrà modificato il traffico. "Da sabato – fanno sapere da palazzo civico – senso unico in via dei Corsi, lunedì scatterà il divieto di transito in viale Galilei per consentire importanti lavori di manutenzione al cavalcavia autostradale, per conto di Salt spa. Sarà istituito un divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli, dalle 8.30 di lunedì 13 alle 19 di venerdì 24 novembre sul tratto di viale Galilei compreso tra la rotatoria del casello autostradale e via Battilana (cavalcavia autostradale di viale Galilei)".

"Per agevolare la circolazione a seguito del divieto di transito sul cavalcavia di viale Galilei sarà poi istituito in via dei Corsi – proseguono –, a partire dalle 9 di sabato prossimo fino alle 19 di venerdì 24 novembre, un senso unico in direzione mare monti per tutti i veicoli nel tratto compreso tra via Baratta e via Covetta, e un senso unico con direzione Sarzana-Massa nel tratto compreso tra viale Galilei e via Dei Corsi (civico 97)".

"Inoltre, è prevista una direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli che percorrendo via Dei Corsi direzione monti giungono all’intersezione con via Covetta. Per tutta la durata della chiusura del cavalcavia, sempre con lo scopo di evitare il congestionamento del traffico nella zona, Salt predisporrà il divieto di uscita al casello autostradale di Carrara per tutti i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate, mentre a tutti gli altri mezzi pesanti che si troveranno nella zona verrà indicato di utilizzare i caselli di Massa e Sarzana".

