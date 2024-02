Castagnola, successo del carnevale per bambini in parrocchia

Un bagno di colore ha riempito per una giornata il salone parrocchiale della chiesa della Madonna del Pianto a Castagnola grazie all’iniziativa di carnevale organizzata dall’associazione La Palma. I tanti bambini del catechismo si sono infatti ritrovati all’interno della sala per festeggiare, vestiti con maschere colorate e di tutti i tipi partecipando alle varie attività messe in campo dagli organizzatori, con giochi e balli, oltre a una golosa merenda dove non sono mancati i bomboloni. I bambini hanno giocato alla tipica pentolaccia e gli organizzatori hanno fatto conoscere i vecchi giochi dei loro nonni. Fondamentale per la riuscita della festa il contributo della panetteria Cagetti, della pizzeria Grimmy, della pizzeria Maurino’s, dell’alimentari Liliana e del panificio Angelo, oltre a Now Look abbigliamento di Alessandra e Rosella, e al negiozio di frutta e verdura Monica e Stefano. Tutti chiaramente di Castagnola.