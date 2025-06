’Castagnola rock’ con Barbara Bert

Torna ’Castagnola rock 2K25’, il festival nel borgo di Castagnola di Sotto che unisce musica e solidarietà. L’appuntamento è per stasera dalle 21,30. Questa terza edizione avrà come protagonista la talentuosa Barbara Bert, carrarese ormai famosa nel mondo della musica e della canzone, attesa in concerto nel parcheggio delle scuole elementari. L’ingresso è libero, con offerta volontaria.

Nato nel 2022 con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere iniziative benefiche, il festival ’Castagnola Rock’ è cresciuto negli anni grazie all’impegno di un gruppo di cittadini del luogo. Le precedenti edizioni hanno permesso di devolvere in beneficenza il ricavato delle serate e anche quest’anno parte del ricavato andrà a sostegno di iniziative solidali nel mondo del sociale.

Sul palco, insieme a Barbara Bert, si esibirà la band ’New Life’, composta da Ciro Mitola (chitarra), Pierantonio Peselli (chitarra-basso), Piero Andreazzoli (batteria) e Francesco Simari (tastiere). La direzione artistica è curata da Ciro Mitola, con la regia di Pierpaolo Poggi. "Noi ci siamo. E voi?" è il motto dell’organizzazione che rinnova l’invito a partecipare numerosi, sostenendo la cultura, la vicinanza al territorio e soprattutto il cuore della solidarietà.

A. M. Fru.