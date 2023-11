Castagnata e festa del vino nuovo domani a Malgrate

Domani dalle 14.30 alle 18 nel suggestivo borgo medievale di Malgrate, nel Comune di Villafranca in Lunigiana, si svolgerà l’evento “Dal ribollir dei tini… Castagnata e festa del vino nuovo 2023“. La manifestazione, organizzata dalla Parrocchia di S. Lorenzo e da “I giovani di S. Lorenzo“ con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Villafranca, si concentrerà sulla degustazione di vini offerti dai produttori locali e sulla consegna di un riconoscimento ai migliori bianchi e rossi della vendemmia 2023. Per la partecipazione, che è riservata ad appassionati, ma "non professionisti" del mestiere, sarà necessario consegnare entro oggi una bottiglia del proprio vino. A contorno della bella iniziativa ci sarà un’ampia proposta di cibo locale con castagnata, pattone, vin brulè, oltre alla possibilità di acquistare i prodotti tipici locali negli stand del mercatino presente. I sommeliers della giuria Lalli, Magnani, Negrari, e Rapalli saranno a disposizione per consegnare le schede di valutazione e discutere dei singoli pregi e difetti dei vini. La giuria popolare si riunirà dalle 16. L’ospite dell’edizione 2023 sarà la ProLoco di Monterosso al Mare che offrirà una dimostrazione del suo tradizionale “Gioco delle noci“. Sarà anche istituito un servizio minibus a disposizione dal Piano di Malgrate. Per info chiamare Alessandro 3284578690 o Giorgio 3392452957.

Ilaria Gallione