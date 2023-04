Castagna Park, taglio del nastro per il circuito nella selva di Filetto

Taglio del nastro per il Castagna Park, il campo scuola gestito dalla Società Ciclistica Villafranca nella Selva dei castagni a Filetto. Nel verde è stato realizzato un circuito, in cui conoscere e accrescere le proprie abilità, capire quanto agisce ogni singolo spostamento in sella sulla guida, per migliorare e correggere i propri errori.

"Sono passati quasi due anni – dicono dal gruppo – da quando, insieme all’amministrazione comunale, abbiamo deciso di recuperare e restituire alla collettività una parte di selva di Filetto abbandonata da anni. Da quel giorno tanti volontari della nostra società si sono rimboccati le maniche e hanno restituito ai cittadini circa 10.000 metri quadrati di selva. Grazie al contributo del Comune e di alcuni nostri sponsor, oltre ai vari interventi di pulizia e deforestazione è stata sistemata una staccionata a confine con la strada, posizionata insieme al Comune una piccola casetta in legno, costruiti vari ostacoli naturali e artificiali per le attività, potati tutti i castagni e piantati nuovi alberi".

Ora il Castagna Park viene utilizzato soprattutto per il ciclismo giovanile dalla società che ha circa 25 bambini tesserati tra i 5 e i 14 anni, ma anche da tanti cittadini per divertirsi o rilassarsi. Nel park sarà installato anche un defribrillatore ultra moderno, donato dalla famiglia Cortesini nel ricordo di Caterina, poi una colonnina di manutenzione per le bici acquistata da Sigeric con fondi pubblici, che si va a inserire nella rete di percorsi permanenti della Lunigiana Bike Area. A oggi la società Ciclistica gestisce circa 200 chilometri di percorsi tra i Comuni di Villafranca, Bagnone e Mulazzo.

M.L.