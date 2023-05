Castagna Bike fa boom Oltre 500 ‘on the road’

Dopo l’edizione test della Castagna Bike On The Road del 2022, torna il 14 maggio l’evento cicloturistico per gli amanti delle ruote strette e del gusto. Diverse tipologie di bicicletta ma stesso spirito di approccio e un format audace, ma fedele allo stile di Castagna Bike. Raggiunti i 500 iscritti, sono state riaperte le iscrizioni per 200 posti. La Castagna Bike on the Road ha fatto tutto esaurito prima ancora di raggiungere il termine ultimo per le iscrizioni, ma quest’anno non vuole lasciare fuori nessuno e la soglia è stata rialzata a 700, entro il 13 maggio.

I percorsi della cicloturistica saranno tre: corto (35 km), medio (50) e lungo (80), partenza per tutti dal borgo medievale di Filetto. Mentre si pedala si degusteranno specialità del luogo. Senza cronometro, saranno solo le gambe e la sete di scoperta a dare una risposta ai partecipa"nti. Un’esperienza nei luoghi remoti del nord della Toscana da non perdere. Chiuderanno il 13 maggio le iscrizioni alla Castagna Bike on the Road.