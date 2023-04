Casotti: "Sentenza del Tar anomala, faremo appello"

Il Cda di Casa Ascoli ha deliberato di appellarsi contro la sentenza del Tar che ha aggiudicato l’affidamento a Compass dalla procedura di affidamento del servizio in global service per le Rsa Casa Ascoli e Pelù, annullando l’aggiudicazione a La Salute.

"In questa delicata situazione – dice Giancarlo Casotti – è nostro dovere procedere con cautela alla salvaguardia dell’ente di fronte a una sentenza che ci appare anomala sotto vari aspetti. Stiamo lavorando alla definizione del piano di risanamento, che si sta delineando e di cui abbiamo avuto modo di rappresentare le linee essenziali a tutte le istituzioni interessate. La sentenza del Tar se accettata così com’è lo renderebbe più complesso, con conseguenze che devono essere valutate insieme alla prossima amministrazione comunale. Riteniamo che il giudizio lampo del Tar – aggiunge – che ha tenuto l’udienza la mattina su una vicenda per sua stessa ammissione complessa e a metà pomeriggio aveva già pubblicato la sentenza, sia incompleto e affrettato e che per questo prima di assumerlo in toto sia d’obbligo chiedere al Consiglio di Stato un più attento esame. Il Cda nell’ottica di proseguire la riorganizzazione dell’ente che parte dall’equilibrio economico aziendale della gestione corrente, ma anche dalla serenità degli operatori, ha dato indicazione al direttore di confermare la procura ai legali di fiducia dell’ente anche per richiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza del Tar".