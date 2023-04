Caso Fabiani, l’affondo del sindaco "Vizio di forma: delibera illegittima"

"L’importo esatto del debito fuori bilancio, risultato dall’impugnazione al Tar della sfiducia alla presidente del consiglio comunale Jessica Fabiani, è di circa 5mila euro – spiega il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti – Ci siamo trovati di fronte a un consiglio comunale indetto dal presidente stesso anche in maniera piuttosto urgente, per accertare questo debito e poi i rappresentanti della minoranza al momento dell’approvazione, neppure si sono astenuti– c’è stata – dice – l’uscita proprio di coloro che avevano fortemente chiesto l’assise, non garantendo il numero legale. Il presidente del consiglio comunale Fabiani, era ben a conoscenza che vi sarebbero stati dei consiglieri di maggioranza assenti, per motivi strettamente personali. Ma si è voluto procedere comunque. Quindi un atteggiamento piuttosto incomprensibile, specie per il fatto che dal consiglio sono uscite fuori le responsabilità anche di quella delibera impugnata al Tar e considerata illegittima per un vizio di forma dovuto alla presentazione della mozione nelle 24 ore antecedenti il consiglio. E’ emerso di conseguenza, in maniera molto chiara, che la gestione dell’intero consiglio comunale e della trattazione di qualsiasi argomento, atti e altro portati in discussione e tutte le relative responsabilità sono solo del presidente del consiglio comunale".

"Quindi – sottolinea il sindaco – la Fabiani ha la responsabilità della vicenda. Non avrebbe dovuto far trattare la mozione per la presentazione nelle 24 ore antecendenti il consiglio. E con questo comportamento ha indotto l’intero consiglio comunale alla creazione di una delibera in questo caso sbagliata nei termini. Le responsabilità sono solo del presidente: questo va nella direzione di togliere ogni responsabilità patrimoniale e finanziaria anche nei confronti dell’amministrazione e del sindaco, come qualcuno nelle settimane scorse aveva voluto evidenziare. Quindi – termina Giannetti – la Fabiani avrebbe dovuto non far trattare quella delibera perchè la mozione non era presentata nei termini. Al prossimo consiglio l’amministrazione porterà comunque questo debito fuori bilancio all’approvazione, in quanto va comunque coperto".

Roberto Oligeri