Caso aeroporto. TrueStar ci crede ma è bagarre politica: "Il Comune si fermi"

L’imprenditore Fabio Talin ha le idee chiare: "L’aeroporto di Cinquale farà volare la Versilia" ha dichiarato al nostro giornale una settimana fa. TrueStar Real Estate Italia, la società immobiliare svizzera di Saint Moritz si è aggiudicata la gestione dell’aeroporto di Cinquale per i prossimi 15 anni. L’idea dell’imprenditore Talin è ambiziosa: mentre pensa alla sua futuristica mini-Malpensa, riportando la pista dai 500 ai 720 metri e con la costruzione di un mall che ospiterà ristorazione e negozi a Cinquale. "La Versilia sta crescendo e servono i servizi – aveva dichiarato –: la chiave di volta sarà creare un vero aeroporto a due passi dalla spiaggia, permettendo spostamenti in bici".

Ma questa filosofia ha fatto scattare in piedi il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, contrario a questo ampliamento dello scalo: "Non si può pensare di fare un’operazione del genere con le conseguenze che ricadono sul Cinquale, dove ci sono gli stabilimenti balneari. Mi sento di tutelare i cittadini. Sulla decisione della gestione hanno fatto tutto da soli: credo dovremmo concordare. Se nessuno mi convince della bontà dell’operazione, ogni atto che viene promosso lo impugnerò: sono il Comune confinante, le concessioni vengono rilasciate secondo il diritto di terzi, anche noi abbiamo il diritto di parlare".

Anche la segretaria comunale del Partito democratico critica le scelte dell’amministrazione Persiani: "Siamo ai livelli della pianificazione ‘ad personam’, interventi lanciati a macchia di leopardo senza una visione complessiva del territorio e delle esigenze di chi lo abita, di chi qui lavora e investe. Un ottovolante urbanistico che stordisce senza risolvere nulla. Il progetto, presentato dalla società svizzera TrueStar Real Estate ci ricorda il modus operandi visto con la variante Sogegross nell’area ex Dalmine, con criticità urbanistiche e pianificatorie persino peggiori. Per questo consigliamo al primo cittadino di Massa di pensarci bene prima di portarlo avanti: l’amministrazione non può basare le proprie scelte soltanto sulle promesse di investimento proposte dai privati ma deve valutare le opere nel sistema complessivo di un beneficio pubblico che a noi pare molto carente".

"Siamo preoccupati – prosegue – per le notizie che trapelano sul futuro dell’aeroporto di Cinquale. Lo sviluppo dello scalo prevede la realizzazione di un vero e proprio terminal sul modello Malpensa, in scala ridotta. Una delocalizzazione commerciale che mette in crisi il tessuto socioeconomico esistente e preannuncia una pericolosa cementificazione, a cui si sommano le previsioni dell’allungamento della pista e la realizzazione di parcheggi multipiano sui lati della pista. Oltre all’aumento di decolli e atterraggi, si immagina la realizzazione di concerti e altri grandi eventi. Previsioni che confliggono con la natura dell’area di pregio anche naturalistico, soggetta a pericolosità idraulica medio-elevata. Una zona di tutela paesaggistica, residenziale e turistica che mal si concilia con una trasformazione così radicale dell’aeroporto. Un intervento che non è stato concertato o condiviso con nessuno, neppure con il vicino Comune di Montignoso su cui andranno a confliggere le varie attività e modifiche proposte. Per questi motivi, e altri ancora, riteniamo che sia un progetto da scongiurare e chiediamo all’amministrazione di fermarsi e riflettere, confrontarsi con il consiglio comunale e il territorio".