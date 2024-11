Casa Rossa Occupata. Montignoso chiamato a raccolta. Assemblea a Villa Schiff

Un’assemblea pubblica a Villa Schiff per scongiurare lo sgombero della Casa Rossa Occupata. A indirla sono gli stessi membri, che nei giorni scorsi hanno messo a conoscenza la comunità della riunione delle 15,30. "Al di la di qualche triste nostalgico, crediamo che molte persone abbiano apprezzato il lavoro volontario svolto negli anni per evitare che quell’edificio restasse un rudere abbandonato e pericolante. A tanti però, forse non è mai interessato cercare di superare i pregiudizi che ci descrivono come abusivi, nullafacenti o alla meglio i ragazzini che vogliono fare le feste. Oggi siamo noi a volervi comunicare lo stato dei fatti, perché da questo rischio di sgombero vorremmo tracciare un percorso che possa interessare tutti e tutte. In questi 12 siamo diventati uomini e donne, che amano questo paese, convinte che occuparsi significhi prendersi cura".

"Ogni bene sottratto all’abbandono – proseguono – è un occasione per sperimentare, liberi dal consumo, una socialità basata sulla condivisione, sul mettersi a disposizione, sull’apprendere, formarsi e sostenersi a vicenda. La Casa Rossa rappresenta, sul territorio comunale e non solo, uno spazio unico: un centro di aggregazione, un luogo che ha ospitato centinaia di iniziative culturali, enogastronomiche, di dibattito e divertimento. Ciò che immaginiamo oggi travalica le 4 mura della Casa Rossa. Abbiamo proposto all’amministrazione un percorso di informazione e regolamentazione sui Beni Comuni. Un quadro giuridico innovativo, che già centinaia di comuni hanno adottato e che non interessa solo l’immobile di via Castagneta 1 ma segna un precedente nel rinnovare in senso democratico e ecologico gli strumenti di Governo del Territorio. Per questo vi invitiamo a sostenerci nella Resistenza allo sgombero, affinché questo percorso dimostri nella pratica cosa i Beni Comuni possono rappresentare per Montignoso e per tutta la Provincia".

AM