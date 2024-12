Casa rossa occupata: il laboratorio si sposta in piazza durante l'evento Paese in Fiaba

Non si fermano i membri della Casa rossa occupata, a quasi una settimana dallo sgombero. Mentre continuano ad arrivare reazioni politiche sul caso, i diretti interessati non gettano la spugna: oggi e domani "il laboratorio di cartapesta – scrivono – che da anni organizziamo in vista della festa della Pefana e che avevamo già in programma da mesi rimane invariato, ma si trasferisce alla Piazza, nel cuore del borgo storico durante l’evento “Paese in Fiaba”.

Dalle 10.30 alle 18.30 ci troverete nei locali dell’ex bar Anpi per costruire assieme grandi e piccini il carro della Pefana 2025. Sarà inoltre un’occasione per aggiornarci nuovamente sul percorso intrapreso sui beni comuni di Montignoso, avremo un banchetto informativo e raccoglieremo adesioni in vista dei prossimi passi da fare assieme. Durante le giornate sarà attivo il punto di raccolta dei beni alimentari e giocattoli che saranno distribuiti giovedì 19 dicembre alle famiglie in difficoltà abitativa ed economica sul nostro territorio.

Difende l’operato dei membri Sinistra Anticapitalista: "Lo sgombero risponde soltanto ad una pura logica di rivalsa. Lo spirito è quello della più becera intolleranza, della spedizione punitiva. Non esisteva alcuna motivazione validamente sostenibile per un tale provvedimento che non fosse una assurda interpretazione del ripristino dell’ordine costituito. Un “ordine” volto a garantire il diritto di proprietà su un bene pubblico lasciato, proprio dalla proprietà, nel più completo abbandono".

"L’esperienza di Casa rossa occupata ha fatto sì che quel bene fosse conservato e dedicato a scopi sociali che hanno coinvolto ampi settori soprattutto giovanili, ma non solo, ben al di là del collettivo di compagni che sono stati i maggiori protagonisti di quell’esperienza. Sinistra Anticapitalista ha condiviso e condivide diversi di questi percorsi e sarà attiva nel sostenere l’impegno a dare continuità a queste esperienze".

Dello stesso avviso il pensiero ‘firmato’ da Coordinamento Ambientalista Apuoversiliese, Amici della Terra Versilia, Comitato per la chiusura della discarica ex Cava Fornace, Custodi della Ceragiola, GasVezza, Le Voci Degli Alberi. "Ridicole sono le prime comparsate sui social di esponenti politici, molte poi rimosse: per tutti la Lega, che ha postato una foto con la scritta “belli ciao, ciao ciao”, post che denota la mancanza totale di conoscenza della storia italiana e del nostro territorio in particolare. C’è da riderne anche vedendo come tantissimi, dalle associazioni di volontariato, dai movimenti ambientalisti, da molti schieramenti politici e da comuni cittadini, oltre da molti genitori dei più giovani frequentatori dei corsi, della sala prove, della socialità in genere vissute dentro CasaRossa, si siano immediatamente stretti intorno a tutto ciò che Casa Rossa ha rappresentato e realizzato.

Tanti movimenti, associazioni, volontari e simpatizzanti, riunitisi già a partire dal grande convegno sull’estrattivismo del 16 dicembre 2023 a Carrara, e poi in molte altre occasioni nello scorso anno, non molleranno facilmente la presa, uniti, per affermare una prospettiva di vita migliore rispetto a quella che vorrebbero imporre queste destre, apparentemente muscolari, ma pavide nella realtà".