"Casa di riposo, nessuna delibera"

"Nessuna comunicazione perché nulla è stato ancora deciso". Così la vicesindaca e assessore al Sociale Roberta Crudeli replica alle accuse del consigliere di minoranza Massimiliano bernardi che aveva parlato di lunghe liste d’attesa per gli anziani della casa di riposo. "Il consigliere Bernardi, nonostante la sua lunga esperienza amministrativa – scrive Crudeli –, non perde occasione per fare confusione e lanciare delle accuse completamente infondate parlando di mancanza di trasparenza. In questo momento siamo in una fase interlocutoria nella quale stiamo aspettando ancora da parte di Asl di conoscere le ricadute economiche di questi costi, sarebbe quindi irresponsabile da parte dell’amministrazione divulgare cifre rispetto alle quali esistono per ora solo delle proiezioni e che sono ancora oggetto di riunioni e tavoli tecnici". Poi prosegue tranquillizzando Bernardi: "Non si preoccupi che questa amministrazione darà comunicazione non appena ci saranno delle delibere di cui parlare. Quanto infine alle quote sociali, è certamente vero che c’è la necessità di aumentarne in tutto il territorio, ma dal nostro insediamento come amministrazione ne abbiamo già ottenute otto in più"