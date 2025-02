Casa di comunità, ancora ritardi. Meini in corsa per la Regione: "La Lega vigilerà sui cantieri"

Visita istituzionale ieri pomeriggio per Elena Meini nei principali presidi sanitari del territorio provinciale. La candidata della Lega alla presidenza della Regione ha visitato i presidi insieme all’onorevole Andrea Barabotti, al segretario provinciale della Lega Andrea Tosi, la segretaria comunale Eleonora Cantoni e alcuni cittadini.

"Abbiamo iniziato dal Monoblocco di Carrara - spiegano dalla Lega - simbolo dell’abbandono della sanità territoriale, dove abbiamo potuto constatare ancora una volta la situazione indegna in cui si trovano i servizi ambulatoriali, confinati in container con gravi problemi di spazio e sicurezza. Ci siamo poi recati all’ex ospedale San Giacomo di Massa, un altro esempio del fallimento della gestione sanitaria regionale. Un edificio storico lasciato all’incuria senza un vero piano di riqualificazione. La nostra attenzione è rivolta anche alla Lunigiana, dove i servizi sanitari sono stati progressivamente ridotti, costringendo i cittadini a spostamenti sempre più difficili". Ancora una volta, è emersa chiaramente la necessità di un cambio di passo nella gestione della sanità in Toscana. La Regione, governata da sempre dalla sinistra, ha lasciato la nostra provincia in condizioni disastrose".

Infine una visita al cantiere della nuova Casa di comunità di Massa, progetto finanziato con fondi Pnrr, dove è giunto anche il sindaco Francesco Persiani. "Insieme alla capogruppo della Lega al consiglio regionale Elena Meini abbiamo fatto il punto sulla situazione dei cantieri - spiega Persiani - e sull’offerta sanitaria nel nostro territorio. Nonostante come amministrazione ci fossimo attivati tempestivamente per reperire l’area da Ferrovie dello Stato e metterla a disposizione affinché i lavori potessero partire nei tempi previsti, purtroppo, constatiamo con rammarico che l’avvio del cantiere stenta a decollare. È fondamentale che si rispettino gli impegni presi con la nostra comunità. Ringrazio Elena Meini per essere venuta a Massa e continueremo a vigilare affinché i progetti vengano portati avanti senza ulteriori ritardi e affinché la qualità dei servizi sanitari sia migliorata. I cittadini meritano risposte concrete".