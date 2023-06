Cartelli errati confondono i visitatori

"Togliete quel totem è l’Accademia di belle arti, non Palazzo Binelli". A quasi un anno dalle prime segnalazioni il totem informativo sbagliato non è ancora stato rimosso. Proseguono le polemiche attorno al cartello posizionato nei giardini davanti all’Accademia di belle arti, che indica erroneamente Palazzo del Principe come Palazzo Binelli. Numerosi cittadini a partire dal 2022 hanno segnalato l’errore e chiesto di spostare il totem più e più volte, ma l’amministrazione non si è mai decisa a farlo. In questi giorni con l’estate alle porte e l’inaugurazione di importanti manifestazione come ‘Carrara studi aperti’, in programma per venerdì, e che porteranno in città centinaia di visitatori, si sono moltiplicati gli appelli per chiedere che il totem venga posizionato dove dovrebbe stare: davanti a Palazzo Binelli. Non una questione di puntiglio, semplicemente di identità. I visitatori che verranno in città in sostanza riceveranno un’informazione non veritiera leggendo le informazioni o scannerizzando il qr code del totem, e se ne andranno convinti che il palazzo descritto nel cartello informativo è Palazzo Binelli e non quell’Accademia di belle arti famosa in tutto il mondo e capace di attirare studenti da ogni parte del globo. Per questo i cittadini invitano l’amministrazione a rimuovere prima possibile il totem fuorviante e posizionarlo davvero dove si trova lo splendido edificio realizzato dall’architetto Leandro Caselli, che in passato fu la sede cittadina della Banca d’Italia e oggi lo è della Fondazione cassa di risparmio di Carrara.

A.P