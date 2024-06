Carrarese verso la finale. Riapre la Curva Nord. Ben mille posti in più

Stadio dei Marmi sold out in mezza giornata ma ci saranno altri 1000 biglietti in vendita grazie all’ordinanza firmata dalla sindaca Serena Arrighi. I tagliandi in più dovrebbero essere messi in vendita, con le stesse modalità dei precedenti, forse già a partire da questa mattina. E’ andato tutto come previsto, o quasi, ieri pomeriggio.

E’ bastato che alle 15 aprisse la prevendita, sia dei settori di casa che di quello ospite, che i posti per assistere alla finale di ritorno tra Carrarese e Vicenza andassero esauriti nel giro di poche ore. Il "quasi" sta tutto nelle varie problematiche che hanno dovuto affrontare gli "aspiranti" spettatori. Chi ha scelto la modalità on line si è trovato di fronte ad un intasamento della piattaforma Etes che è andata inizialmente in tilt lasciando centinaia di tifosi nel panico. Molti di quelli che si sono riusciti a collegare, invece, non hanno potuto finalizzare l’acquisto o perché non veniva consentito il pagamento o perché la procedura si bloccava al momento di inserire i dati di nascita. Tanta gente dopo un paio d’ore ha desistito. Chi ha scelto la strada della ricevitoria è stato costretto quindi a code chilometriche. In tanti si sono messi in fila già un paio di ore prima che aprisse la prevendita e soltanto dopo le 17 sono riusciti ad assicurarsi il biglietto.

Le lamentele sono state tante, soprattutto da parte da quegli abbonati che dopo aver assistito a tutte le gare interne della Carrarese si sono ritrovati esclusi dalla finale per la mancanza di una prelazione. Le stesse difficoltà si sono verificate per i tifosi vicentini. I 625 posti a loro dedicati in Curva Sud sono stati bruciati in pochi minuti. Sembra che tutti i gruppi organizzati siano rimasti fuori. In città ieri alla gioia dei fortunati, che si sono assicurati il prezioso tagliando, faceva da contraltare il disappunto di tanti altri. In serata è arrivata, come detto, l’ordinanza della sindaca Serena Arrighi a riportare un po’ il sereno. In pratica sono stati aggiunti altri 1000 posti. La capienza complessiva è stata rideterminata in 4606 spettatori così distribuiti: 2780 nel settore unico (gradinata e Curva Nord), 820 nel settore ospiti di Curva Sud, 16 nel settore rettilineo, 990 nel settore tribuna. "La società Carrarese Calcio 1908 – si legge nell’ordinanza - dovrà predisporre, di concerto con gli enti preposti, adeguato piano di mantenimento della sicurezza relativo alla gara in oggetto che terrà conto di tutte le normative relative alla gestione della sicurezza; la Carrarese Calcio 1908 ha l’obbligo di ottemperare a proprie cura e spese a tutte le prescrizioni aggiuntive che eventualmente venissero impartite dall’autorità di pubblica sicurezza ed è responsabile delle condizioni sopra riportate e di ogni violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza".