Carrarese sfida la capolista Sassuolo: scontro decisivo al Mapei Stadium

Non si può che definirlo come lo scontro più difficile dell’intera stagione. La Carrarese giovedì si recherà in casa della capolista Sassuolo, dominatrice di questo campionato e già promossa in serie A, per una sfida dal pronostico sulla carta scontato ma che gli azzurri dovranno essere bravi a disattendere. La corazzata di Fabio Grosso vanta soprattutto in casa dei numeri impressionanti. I neroverdi hanno vinto 12 delle ultime 13 partite interne. Soltanto il Bari in questo 2025 è riuscito ad uscire indenne dal Mapei Stadium (1-1). Il Sassuolo in casa ha ottenuto 41 punti in 16 partite. Gli stessi conquistati dalla Carrarese in 34 gare. Il Sassuolo in casa ha segnato 41 gol, più di quelli fatti dalla Carrarese (35) in tutto il campionato. Il Sassuolo in casa ha perso una sola partita 8 mesi fa contro la Cremonese. Lo Spezia è la sola altra squadra che è riuscita a strappare punti in terra emiliana facendo 0 a 0. Stiamo parlando di una formazione capace di tenere tra le mura amiche una media punto a partita assurda (2.56). Il podio del miglior rendimento interno della serie B è completato da Pisa (2.25) e Spezia (2.12) ma nel ristretto novero dei top club casalinghi subito dopo la Juve Stabia (1.87) spicca proprio la Carrarese (1.77) che occupa un ottimo quinto posto. La media degli apuani si alza ancora di più (1.86) se si considerano soltanto le partite giocate allo stadio dei Marmi. Certo proprio nelle trasferte i ragazzi di mister Calabro hanno il loro tallone d’Achille anche se nell’ultimo periodo stanno provando a migliorare questo dato. La squadra marmifera è imbattuta da 5 giornate, ha perso solo una volta negli ultimi 9 turni ed è in serie positiva esterna da 3 partite. La trasferta di Sassuolo trova, dunque, gli azzurri in un momento di grande salute. Il recente e fondamentale successo contro la Sampdoria consentirà di andare a far visita alla prima della classe con una classifica che sorride e che renderebbe meno traumatica un’eventuale battuta d’arresto. La speranza di trovare un Sassuolo con la "pancia piena" sembra destinata a rimanere tale. Anche a Cesena si è vista una squadra straripante che fra l’altro avrà la possibilità giovedì di ottenere la matematica certezza della vittoria del campionato.

Gianluca Bondielli