Carrarese in B, una festa infinita: squadra sul bus scoperto in città, tifosi in delirio

Carrara, 11 giugno 2024 – Non svegliate Carrara dal sogno a occhi aperti che sta vivendo. Continua la festa in città per la promozione della Carrarese in Serie B. Un traguardo storico, per una serie nella quale la squadra azzurra mancava da oltre settant’anni. La vittoria per 1-0 nella finale di ritorno contro il Vicenza ha fatto esplodere la festa. Prima allo stadio Dei Marmi, poi in giro per la città.

Un trionfo che Carrara non vuole smettere di celebrare. Nel pomeriggio di martedì 11 giugno la società e il Comune hanno organizzato una parata della squadra, in giro per la città su un bus scoperto. In estasi i tifosi, tra bandiere e cori. In tanti erano in piazza per celebrare il traguardo.

Un momento della festa in piazza Alberica

Cori per tutti, in particolare per il tecnico Calabro, uno dei grandi artefici di una cavalcata trionfale nella stagione che si è chiusa con il prestigioso successo.

Una giornata speciale per la squadra, che alle 17.30 si è incontrata in Comune con la sindaca Serena Arrighi per la celebrazione istituzionale. Poi l’abbraccio con i tifosi. Il pullman ha percorso diverse vie del centro fra due ali di folla.