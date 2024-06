Carrarese, appuntamento con la storia: la finale per la serie B, un’attesa lunga 75 anni

Carrara, 8 giugno 2024 – Una città che attende. La Carrarese sfida il Vicenza nella finale di ritorno della Serie C. In palio per chi vince c’è un posto in Serie B. Non c’è più appello: chi vince sale nella serie cadetta.

Per Carrara è un appuntamento davvero storico, visto che la squadra manca dalla B dal 1948. Settantacinque anni dopo, c’è questa importantissima occasione. Un sogno ad occhi aperti quello che sta vivendo la città. Ma ora servono novanta minuti da grande squadra per avere ragione del Vicenza. In una sfida particolarmente equilibrata, come si è visto al “Romeo Menti”.

Lo 0-0 dell’andata

Non è stato semplice a livello organizzativo l’avvicinamento a questa finale di ritorno. Qualche problema con l’acquisto dei biglietti ha scontentato più di un tifoso. Ma d’altronde tutti vogliono essere allo stadio domenica 9 giugno alle 17.30.

Qualche problema per il Vicenza, che ha solo 21 convocati e dovrà fare i conti con assenze importanti. Mancano Golemic, Ronaldo, Proia, Rolfini e Cavion. In difesa rientrerà dal primo minuto Sandon. A centrocampo Rossi sostituirà Ronaldo.

Lo stadio

La tensione è alle stelle e la città si sta vestendo di giallazzurro per l’occasione, con bandiere e bandierine della Carrarese che stanno sventolando da balconi e finestre. Ad assistere alla partita ci saranno 4606 spettatori grazie alla firma in deroga della sindaca Serena Arrighi che ha consentito di ampliare la capienza di mille posti, ottocento per i carraresi e duecento per gli ospiti

Le probabili formazioni

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Palmieri, Panico; Finotto. A disp. Mazzini, Tampucci, Coppolaro, Di Matteo, Belloni, Boli, Cerretelli, Zuelli, Della Latta, Grassini, Capello, Giannetti, Morosini. All. Calabro.

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Cuomo, Laezza, Sandon; De Col, Rossi, Greco, Costa; Delle Monache, Della Morte; Pellegrini. A disp. Massolo, Gallo, Lattanzio, Fantoni, Mogentale, Tronchin, Talarico, Conzato, Ferrari, Busato. All. Vecchi.

Arbitro: Perri di Roma 1, assistenti Giuggioli di Grosseto e Regattieri di Finale Emilia; quarto ufficiale Ubaldi di Roma 1; Var Meraviglia di Pistoia e Avar Paterna di Teramo.