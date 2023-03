Carrara, spacciava al posto del fratello: arrestato anche lui

Carabinieri

Carrara, 17 marzo 2023 – A Carrara un 35enne del Marocco è stato arrestato dai carabinieri che gli hanno sequestrato 15 dosi di cocaina pronte per la vendita, insieme ad una ventina di grammi di hashish. L'uomo, dopo un rocambolesco inseguimento a piedi, è stato catturato nella zona di Pontecimato, dove negli ultimi tempi è stato intensificato il controllo, visto il noto problema di spaccio.

In caserma i carabinieri hanno scoperto che lo spacciatore aveva un fratello finito in carcere mesi fa sempre per questioni legate allo spaccio di stupefacenti a Carrara. Secondo gli investigatori, quindi, è molto probabile che stesse tentando di sostituirsi a lui nel mercato della droga. Il 35enne è stato dichiarato in arresto per detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio, poi all'udienza di convalida al tribunale di Massa, lo straniero si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara. Il processo è stato rinviato a giugno.