"Carrara si racconta: presentazione libri sulla cultura locale a Palazzo Cucchiari"

Carrara torna a raccontarsi oggi con la prima di una serie di presentazioni dei libri dedicati alla cultura del territorio editi da SEA, Società Editrice Apuana. La seconda edizione della rassegna “Carrara si racconta”, organizzata dal Comune con la collaborazione di Fondazione Giorgio Conti e Accademia Albericiana, parte dunque oggi alle 18,30 a Palazzo Cucchiari dai tre libri che Giorgio Valdettari ha dedicato con passione al dialetto carrarese: “La mé mnina”, “I li pi i topi to pà” e “Cant Apuan”. A presentarli sarà Riccardo Forfori. “Libri che hanno un’anima. L’anima della nostra città” è il sottotitolo dell’iniziativa che vuole promuovere la cultura locale raccolta in saggi, guide, romanzi, fiabe, favole e leggende e tramandata anche in aneddoti, detti popolari, filastrocche, ninne nanne, canti, una cultura che rischia, se non fissata su carta, di scomparire per sempre.