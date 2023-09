Come orientarsi dopo la scuola. Carrara, arriva il Salone dello studente

Carrara (Massa Carrara), 26 settembre 2023 – L’obiettivo è agevolare la transizione scuola-lavoro e le presenze attese sono di qualche migliaio. E’ tutto pronto per il primo Salone dello studente di Carrara, evento di orientamento organizzato da Campus Editori e Camera di commercio della Toscana nord ovest, in programma domani e il 28 settembre a Carrara Fiere a Marina di Carrara.

Realizzato con il sostegno dell'Usr Toscana, l’evento è dedicato non solo agli studenti delle scuole superiori, ma anche ai ragazzi e alle ragazze della scuola media. Si parte da un percorso orientativo dalla scuola media al lavoro, con la messa in sinergia del sistema di istruzione secondaria, del mondo della formazione terziaria e del mercato del lavoro con un doppio binario: orientamento post scuola media e post diploma.

Il percorso ha come obiettivo quello di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e allo stesso tempo fornire un supporto a studenti, genitori e insegnanti da un lato nella delicata fase d'individuazione della scuola superiore di II grado e dall'altro nella scelta dei possibili percorsi dopo la maturità. “In questo contesto il Salone dello studente di Carrara rappresenta un'importante occasione di incontro e confronto - sottolinea Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana nord ovest -. Con questa iniziativa la Camera di Commercio, grazie al proprio Istituto di studi e ricerche, avrà la possibilità di presentare ai ragazzi un elemento imprescindibile dal quale partire: il quadro dei fabbisogni occupazionali espressi dalle imprese del territorio”.

Per Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus, "questo primo salone è per noi importante perché presenta novità di rilievo. La location, Carrara, dove non eravamo mai venuti. Poi la collaborazione con la Camera di Commercio con cui affrontare i temi legati all'accesso al mondo del lavoro. Ed è la prima volta che il Salone si apre alle scuole medie. Altra novità, poi, è la presenza del 'fuori Salonè con un incontro nel pomeriggio dedicato agli insegnanti su come essere orientatori”.