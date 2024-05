Marina di Carrara, in arrivo la nave Ong Humanity 1 con 28 migranti

Marina di Carrara, 16 maggio 2024 – E’ in arrivo a Carrara entro 4-5 giorni la nave Ong Humanity 1 con 28 migranti a bordo. Sono stati salvati da una piccola imbarcazione in legno in pericolo nel Mediterraneo centrale. Tra i migranti soccorsi vi sono una donna incinta, un bambino e due neonati.

Nessuno di loro indossava un salvagente e il motore della barca era in panne, mentre dall'imbarcazione, sovraffollata, si sprigionava un forte odore di carburante. A segnalare l'imbarcazione era stata l'organizzazione Alarm Phone.