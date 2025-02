Carrara, camion cade giù dalla strada in una cava, scattano i soccorsi

Carrara, 3 febbraio 2025 – Paura a Carrara per l’incidente in cui è rimasto coinvolto un camion addetto al trasporto marmo. Il pesante mezzo è finito fuori strada nello scontro con un’auto, facendo un salto di circa tre metri. Apprensione per il camionista, ferito e portato all’ospedale Apuane in codice giallo: non è in gravi condizioni, avendo ripiortato solo alcune contusioni.

L’intervento del 118 è delle 13.50. Sono stati i colleghi dell’uomo a chiamare i soccorsi. L’incidente è accaduto in prossimità della caca 102 a Calocara, nel bacino marmifero di Miseglia. A intervenire, l’automedica, l’ambulanza di Fantiscritti e i vigili del fuoco. Allertati anche gli operatori della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.