Carrara in primo piano su La7, dieci minuti di storia, arte e tradizione

La cornice delle Alpi Apuane sulla televisione nazionale. Dieci minuti in cui Carrara, i suoi monti e la sua tradizione di scultura e artigianato, sono stati i grandi protagonisti della trasmissione ‘Bell’Italia in viaggio’, andata in onda domenica alle 14 su La7. La trasmissione è basata sul racconto di alcune realtà italiane, ognuna con le proprie peculiarità. Realtà che possono rappresentare il paese da un punto di vista turistico, commerciale, lavorativo o molto più semplicemente paesaggistico. Il conduttore Fabio Troiano dopo un rapido passaggio sul versante massese delle Apuane, seguito dal racconto della sua flora naturalistica, ha così fatto visita alla parte di cave situate sul versante carrarese, dialogando e chiedendo informazioni a Maura Crudeli, la focal point individuata recentemente dal Comune all’interno del progetto di Carrara città creativa Unesco. Un dialogo di una decina di minuti, in cui il conduttore è prima stato condotto al sito della cava romana di Fossacava, ricevendo anche alcuni aneddoti storici sulla lavorazione e dove i blocchi fossero destinati già secoli fa, risaltandone anche la meta turistica odierna. Il giro dalle Apuane è poi sceso nel centro storico, con tante parti della città inquadrate dall’alto e in cui si sono potuti ammirare alcuni monumenti, le piazze, il Duomo e l’Accademia di Belle Arti, dove la trasmissione è proseguita. Infine il conduttore è stato portato nello spazio della vecchia marmifera, all’associazione Ponte di Ferro, dove tanti scultori lavorano il marmo per poi esporlo o venderlo. In chiusura Fabio Troiano, con lo sfondo delle Apuane, ricordando come da secoli la città ha ricevuto la visita di grandi scultori, giunti per poter lavorare su un blocco, ha letto alcuni passi da ‘Il tormento e l’estasi’ il romanzo biografico di Michelangelo Buonarroti scritto da Irving Stone.

D.R.