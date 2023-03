Carrara est riparte dal vintage

Un negozio di Vintage riaccende una luce a Carrara est e per farsi conoscere ha organizzato una sfilata di moda in piazza San Francesco. L’evento fissato per le 16 di oggi vedrà 9 tra modelli e modelle portare in piazza i vari outfit del ‘Temporary vintage’, che ha aperto i battenti l’11 marzo in via Bartolini 12 bis, proprio davanti alla piazza San Francesco. Gli abiti di un tempo coloreranno la piazza di ricordi, proponendo la storia degli abiti che hanno contrassegnato la moda degli anni Settanta e Ottanta. I modelli sfileranno con abiti e accessori delle store, che al suo interno ha un’ampia gamma di abiti d’antan originali e in tessuti e manifatture ormai introvabili: usati rimodellati e usati griffati, singolarmente selezionati e visionati, sia per uomo sia donna. La moda vintage è tornata prepotentemente di moda come hanno dimostrato le star come Cate Blanchet nel recente ‘Red Carpet’ degli Oscar 2023. Lo spirito con cui lo store ha preso forma è lo stesso che vede nel vintage uno stile di vita, rispettoso dell’ambiente e della società, che pur nella sua esclusività garantisce uno shopping sostenibile. l passato attrae e riporta in auge il ricordo di un periodo trascorso ma con stili inconfondibili. Perché come dicono gli esperti: chi sceglie di acquistare un abito già indossato non compera solo l’oggetto, ma la sua storia e l’epoca in cui ha vissuto. Ma anche perché l’abito vintage permette di rispolverare la moda del passato senza rinunciare allo stile e al glamour, insomma per dirla come diceva Audrey Hepburn nella pellicola cult Colazione da Tiffany: "L’eleganza è l’unica bellezza che non svanisce mai".

Alessandra Poggi