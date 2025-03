Carrara e Massa avanzano nell'integrazione con RetiAmbiente per migliorare la gestione dei rifiuti

Le due città compiono un ulteriore passo avanti nel percorso di integrazione all’interno di RetiAmbiente. Entrambi i Comuni hanno conferito ufficialmente alle proprie aziende partecipate, RetiAmbiente Carrara e Asmiu, le proprie azioni di Cermec. Si è dato così seguito a quanto deliberato poche settimane fa dai rispettivi consigli comunali formalizzando gli adempimenti necessari per il successivo conferimento in RetiAmbiente delle due società, Asmiu e RetiAmbiente Carrara.

Serena Arrighi dichiara: "Si tratta di un percorso virtuoso finalizzato al miglioramento dell’intero servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti su tutto il territorio provinciale. Tutto ciò sarà possibile grazie a una maggiore efficienza gestionale che verrà garantita da RetiAmbiente. È un’operazione articolata che abbiamo affrontato in sinergia con il Comune di Massa, nella convinzione che questo passaggio sia fondamentale per garantire un futuro solido a un settore che ha impatti rilevanti su cittadini e ambiente. L’obiettivo è ora lavorare insieme per il completamento del percorso, rappresentato dalla realizzazione di un moderno biodigestore".

Francesco Persiani, sindaco di Massa, aggiunge: "L’ingresso in RetiAmbiente che ormai appare inevitabile alla luce delle scelte effettuate dalla Regione Toscana in materia di ciclo del rifiuti, confidiamo possa rappresentare un beneficio per il territorio. Per quanto ci riguarda abbiano condiviso questo percorso con il Comune di Carrara nella consapevolezza che soltanto una visione unitaria del territorio possa garantire risultati concreti e duraturi. La nostra priorità è quella di costruire un sistema moderno, sostenibile ed efficiente anche attraverso la realizzazione di infrastrutture innovative come il biodigestore. Questo è un primo traguardo, ma anche un punto di partenza poiché ci attiveremo affinché RetiAmbiente rafforzi i servizi ai cittadini".