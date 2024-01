Carrara, colto da malore in strada viene soccorso ma muore. Senza esito mezz’ora di massaggio cardiaco

Carrara (Massa Carrara), 20 gennaio 2023 – Un 59enne è morto a causa di un malore in strada a Carrara, in via del Commercio, in località San Martino. Purtroppo quando i sanitari sono giunti sul posto lo hanno trovato in arresto cardiaco. Per circa mezz’ora hanno effettuato le manovre rianimatorie, ma senza risultato e quindi è stato dichiarato il decesso dell’uomo. Intervenuti automedica di Carrara e polizia.