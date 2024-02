Carrara capoluogo: "Il primo passo del Psi"

Ieri mattina la sindaca Serena Arrighi e i suoi assessori sono stati intervistati da Rai News 24 sul riconoscimento di capoluogo. "Un riconoscimento importante per la città – ha detto Arrighi –, e ci servirà per intercettare nuovi bandi". Un riconoscimento applaudito anche dai socialisti, da sempre impegnati per riportare la famosa ’e’ tra Massa Carrara. "I socialisti prendono atto con piacere del decreto legge che riconosce a Carrara la funzione di capoluogo – scrivono dalla segreteria provinciale del Psi –. Registrando con piacere la soddisfazione unanime, ricordiamo che il nostro partito ha sempre sostenuto questo percorso di riconoscimento di una funzione che Carrara ha sempre avuto per storia, cultura amministrativa ed attività economiche. Ricordiamo che già nel gennaio 2009 il gruppo consiliare del Psi in provincia (allora c’erano ancora i consiglieri eletti direttamente dai cittadini) presentò un ordine del giorno, votato all’unanimità, con il quale si avviava un processo che doveva portare ad una diversa denominazione della Provincia e dare anche a Carrara un ruolo di rappresentanza primario. L’allora sindaco Angelo Zubbani si presentò più volte al senato, per incontri con la commissione competente, a sostenere la necessità di denominare la nostra Provincia come ‘Massa e Carrara". "Il percorso voluto dai socialisti come scelta politica e sostenuto dai partiti di allora – concludono dal Psi – è giunto alla naturale conclusione. A tale proposito basterebbe ricordare che nel 2016 l’amministrazione comunale di Carrara fu costretta a fare i salti mortali per accedere al bando riqualificazione delle periferie destinato ai soli comuni capoluogo".