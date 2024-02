"Carrara capitale d’arte?. Altro bluff della Arrighi"

"Carrara capitale dell’arte contemporanea? Altro bluff della Arrighi. La Regione sostiene Prato". A parlare è il consigliere Simone Caffaz. "Una candidatura vuota e non suffragata dai fatti, considerato che nulla di ciò che ha fatto l’amministrazione è andato in quella direzione. Siccome il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, in settimana - prosegue ancora l’ex candidato sindaco - la capo gabinetto del governatore Eugenio Giani, Cristina Manetti, ha annunciato il sostegno a Prato come capitale italiana dell’arte contemporanea dimostrando che la boutade di Arrighi non era nulla più di un bluff non avendola concordata neppure col governatore della Regione e non avendo quindi, per un motivo in più, nessuna possibilità di successo".

A questo punto arriva la conclusione di Caffaz: "Non è questo un modo intellettualmente onesto di amministrare la città, dando in pasto all’opinione pubblica una candidatura senza possibilità di successo e neppure concordata col governatore della Toscana che, attraverso il suo capo-gabinetto, ha dichiarato di sostenere un altro Comune".