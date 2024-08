CARRARA, al MUDAC

Questa sera, alle 20.30, nell’ambito della mostra ‘Direzioni’ di Paolo Cavinato in corso al mudaC|museo delle arti Carrara, sarà possibile effettuare una visita guidata con l’artista, che sarà seguita dalla performance di musica elettronica e video del compositore Stefano Trevisi.

Un’occasione da non perdere per incontrare Paolo Cavinato, che dialogherà con il pubblico sulla sua mostra, curata da Cinzia Compalati, e inserita nella sezione arti visive di White Carrara 2024 – Design is back. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 29 settembre. L’ingresso è libero su prenotazione scrivendo a [email protected].