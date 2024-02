Carli e Iacobone, opera buffa protagonista del concerto lirico

Per questo Carnevale il Circolo Carrarese Amici della Lirica, in collaborazione con il Comune di Carrara e l’Accademia di Belle Arti, organizza un concerto lirico con un repertorio improntato soprattutto sull’opera buffa alle 17 di oggi nell’Aula Magna dell’Accademia. Protagonisti del concerto saranno infatti due specialisti del repertorio brillante e vecchie conoscenze del nostro pubblico come il baritono Giorgio Carli e il bass-baritone Cesidio Iacobone, entrambi romani, che a doti vocali specifiche affiancano una superlativa verve scenica e una vis comica che hanno pochi confronti. Giorgio Carli debutta nel 1993 ne Il Campanello di Donizetti, è stato scelto a interpretare il ruolo del giovane Pavarotti del docu-film della Rai sul tenore modenese. Oltre al repertorio sacro svolge un’intensa attività concertistica. Si è spesso esibito a fianco di celebrità quali Lando Bartolini, Giuseppe Taddei, Bruno Praticò, Katia Ricciarelli, Luca Canonici, Silvano Carroli, solo per citarne alcuni. Cesidio Iacobone, dopo essersi diplomato in canto lirico al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, inizia una brillante carriera affrontando il repertorio belcantista ma anche ruoli più drammatici. La sua musicalità lo rende poi adatto al repertorio oratoriale di Mozart, Rossini, Verdi, Mascagni e Dvorak. Al loro fianco due voci emergenti del repertorio belcantista. Il tenore abruzzese Lorenzo Martelli, classe 1998, trionfatore dell’ultima edizione del Concorso Lirico “Marmo all’Opera!” è risultato vincitore del concorso internazionale ASLICO e frequenta l’Accademia di Canto del Maggio Musicale Fiorentino. Il Soprano Aitana Sanz Peréz, nata a Valencia nel 1999, a soli 17 anni debutta ne Le nozze di Figaro e a 19 quale Voce dal Celo in Don Carlo di G. Verdi a Las Palmas, diretta da Sesto Quatrini. Ha già calcato diversi palcoscenici, a dicembre ha debuttato al Teatro dell’Opera di Firenze con Il flauto magico di W.A. Mozart. Posto unico numerato 20 euro, info a [email protected].