“La musica è troppo alta”. E alla festa di matrimonio arrivano i carabinieri

Pontremoli (Massa Carrara), 31 luglio 2024 – “Voglio precisare che non è stato un blitz, non è successo niente di grave”. Mette le mani avanti Daniela Bezzi, titolare di Cà del Moro, su quanto accaduto lo scorso weekend nel suo resort, tra i più apprezzati di tutta la Lunigiana per trascorrere vacanze e organizzare eventi, tra cui cerimonie nuziali.

Lo scorso fine settimana a Cà del Moro si stava celebrando proprio una festa di matrimonio. Dopo le nozze una coppia di Pontremoli aveva scelto quel resort per festeggiare con parenti e amici. Tutto stava trascorrendo serenamente, quando all’improvviso sono arrivati i carabinieri. Il motivo? La musica.

A raccontare la storia è stato il sito di notizie online Pontremolitoday che ha pubblicato sui social un post che ha scatenato polemiche e reazioni di ogni tipo.

La titolare ci ha spiegato nel dettaglio cosa è accaduto, sottolineando comunque che si è trattato di un “fatto piccolissimo, ma sui social – ride – è montata la polemica”.

“Non è successo niente – premette ancora –. Si stava tenendo un banchetto di cerimonia, quanto intorno alle ore 01, qualcuno si è infastidito per la musica alta e ha chiamato i carabinieri. I militari sono intervenuti e con tutta calma ci hanno chiesto di abbassare perché a loro era arrivata la segnalazione. Così abbiamo fatto. Anzi, abbiamo proprio spento la musica”.

La cerimonia è comunque proseguita serenamente senza alcun altro intoppo. Ma sui social e tra le chat di Pontremoli è scoppiata la polemica su quanto accaduto. “Non riuscire a sopportare un po’ di musica per una festa di matrimonio, che tristezza”, si legge. “I festeggiamenti sono vita, la musica è vita. Non penso che a Pontremoli ci sia un matrimonio al giorno. Poi nel weekend… Un po’ di tolleranza la prossima volta”.