Capitale della vela . Mini skipper in arrivo da tutto il mondo. Le regate di optimist

I migliori giovani velisti del mondo in regata a Marina di Carrara. A fine giugno si terranno i campionati europei classe Optimist che vedranno migliaia di sportivi impegnati tra boline, virate e manovre per guadagnarsi il titolo del prestigioso evento sportivo. Timonieri, coach, team-leader, giudici e personale addetto allo svolgimento della regata con iscrizioni che al momento vedono oltre 300 regatanti e 46 Team di cui 14 extraeuropei. I nomi dei timonieri sono ancora da individuare perché in questo periodo si stanno svolgendo in tutto il mondo le selezioni.

Selezioni che per quanto riguarda il team Italia avverranno nelle acque del Club Nautico, da venerdì 26 a domenica 28 aprile. C’è grande attesa tra i tecnici e gli allenatori dei timonieri azzurri che potranno conquistare il pass per il Campionato Europeo al quale il team Italia parteciperà con 14 concorrenti. "Siamo orgogliosi di accogliere i migliori timonieri provenienti da tutto il mondo – spiega il Presidente del Club Nautico di Marina, Carlandrea Simonelli che, insieme al comitato organizzatore, è impegnato ad apparecchiare l’Optimist European Championship 2024 – Ci proponiamo di fare una grande festa della vela, alla quale sono invitati tutti i giovani del territorio, capace di veicolare verso le nuove generazioni i valori del fair-play che la vela promuove come elemento necessario e non accessorio all’interno di una disciplina pulita che bandisce i brogli, il doping, le discriminazioni, la violenza verbale e fisica".

L’eccellenza carrarese ha vinto l’assegnazione dell’Optimist European Championship 2024 perché è stata ritenuta la migliore rispetto a tutti gli altri circoli europei candidati ad ospitare l’evento: una vittoria importante, arrivata circa due anni fa al termine di una dura selezione in cui sono stati valutati i successi sportivi e la gloriosa tradizione del Club Nautico. "Siamo stati scelti dall’Associazione Internazionale della Classe Optimist, concorrendo con i migliori circoli velici di tutta Europa - sottolinea Simonelli- e crediamo che questa sia una ghiotta opportunità per il nostro territorio di mostrarsi a livello internazionale".