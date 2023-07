Caos Poste Massa: bollette 'sparite' e sportelli chiusi

Caos nei servizi postali, fra sportelli chiusi e code interminabili con le segnalazioni che si moltiplicano negli ultimi giorni. L’ultimo caso lo segnala una nostra lettrice e riguarda la sede di via Carducci. Nel pomeriggio di martedì la coda allo sportello di via Carducci era lunghissima. Stando al racconto della nostra lettrice, dopo due ore e mezzo la direttrice avrebbe voluto chiudere l’ufficio, mandando però via chi già era in attesa "senza permetterci di pagare i bollettini", racconta ancora. Qualcuno si è infuriato, altri hanno chiamato addirittura le forze dell’ordine e alla fine la direttrice di filiale avrebbe ceduto consentendo agli utenti di effettuare i pagamenti ma il disagio resta per i cittadini visto che, segnala ancora, "erano chiuse tutte le Poste di Massa, lasciando aperto solo via Carducci con due sportelli".

A denunciare simili disservizi è l’ex consigliera comunale Roberta Dei: "Mi sono recata alle Poste centrali di Massa lamentando che non arrivano le bollette dell’Enel e che a qualcuno, in particolare persone anziane o che non possono muoversi, è stata staccata l’utenza non avendo ricevuta la bolletta. E’ successo anche a me. Alle Poste centrali mi hanno detto che sono a conoscenza del problema ma che devo recarmi alla sede di via Carducci". La risposta, però, non c’è stata: "Dipende dai postini – riporta la ex consigliera –. Ma mi domando i postini non hanno un capo? Queste situazioni vanno risolte e anche velocemente, altrimenti ci rivolgeremo alla Procura".