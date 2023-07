Cantagiro in città Tra gags e storia

’Palcoscenici stellati’ si apre stasera (replica domani) dalla piazza del Teatro Guglielmi: parte alle 21,30 il ’Cantagiro per la città’, a cura di Pem Habitat Teatrali. Tre eclettiche attrici, il trio ’Hostress’ (nella foto) accompagneranno il pubblico in un percorso pedonale a tappe per il centro storico. Canti, balli e gags comiche arricchiranno un originale tour intriso di storia, proverbi e leggende metropolitane. Il percorso toccherà i luoghi di maggior interesse turistico e culturale, lasciando spazio anche a quelli meno noti, carichi però di curiosità e aneddoti in grado di raccontare l’anima della città, per una riscoperta delle sue tradizioni. Il cantagiro, questa volta in villa, torna domenica a Villa Cuturi a Marina di Massa. Un altro appuntamento dedicato al pubblico delle famiglie: domani alle 21,30 a Villa Cuturi è il momento del teatro con Gunteria soup di Gunter Rieber. Spettacolo clownesco, con mimo, clown e l’illusionista.