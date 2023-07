Cani da segugio e bambini in gara "La “Junior cup“ palestra ideale per scoprire l’attività venatoria"

Sold out per la seconda edizione del “Lunigiana Cup Junior“, la tre giorni dedicata alle prove per cani da seguita, organizzata dalla società Pro Segugio di Massa Carrara in collaborazione con i segugisti lunigianesi. L’evento avrà luogo dal 14 al 16 luglio a Pontremoli ed è aperto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e 17 anni con cani di età inferiore a 36 mesi.

"Abbiamo voluto sostenere fortemente questa iniziativa - dichiara Emiliano Centofanti, presidente dell’ Ambito Territoriale di Caccia MS13 - come momento di avvicinamento dei giovani al mondo cinofilo e venatorio". Perché una gara juniores? "Innanzitutto sensibilizzare i ragazzi alla vicinanza con i cani. Inoltre, c’è un’integrazione importante tra la programmazione faunistico–venatoria provinciale e gli altri strumenti di pianificazione: quale miglior strumento, quindi, se non quello di investire sui giovani che saranno chiamati domani a prendersi cura del nostro territorio?". La gara prevede una prova per cani da seguita su cinghiali. Si tratta di una competizione a tempo nella quale i ragazzi vengono accompagnati con i loro cani dentro un’area recintata e sicura, dove resteranno seguiti per tutta la durata della prova da accompagnatori specializzati. Verranno premiati i primi tre classificati che realizzeranno il miglior tempo nelle quattro fasi: “cerca“, “accostamento“, “l’abbaio a fermo“ e la “seguita“ del cinghiale. Le iscrizioni per la gara junior hanno raggiunto la massima capienza in pochi giorni: "Queste adesioni - commenta Centofanti - ci rendono davvero soddisfatti, poiché dimostrano l’apprezzamento dell’iniziativa. Voglio ringraziare tutti i consiglieri del comitato ATC per aver finanziato l’iniziativa e un ringraziamento all’associazione Italia Pro Segugio per la fattiva collaborazione".

Il presidente Centofanti ed il consigliere di ATC MS13 Giorgio Santi, ricordano, infine, la mission del comitato di gestione ATC: "Ha il difficile compito di gestire il territorio a caccia programmata della provincia di Massa Carrara e promuove da tempo programmi di ripristino e di mantenimento del patrimonio agro-forestale". Per informazioni contattare il numero 3669796249.

Michela Carlotti