Campus per esploratori. Lezioni di civismo con i vigili del fuoco e la polizia municipale

Anche quest’anno ’Sport In’ ha organizzato nei propri campus estivi una serie di attività per bambini e ragazzi. I campus, ospitati alla ludoteca di via Ronchi, al campo scuola di Massa, ma anche all’Apua Summer Camp a Poveromo, offrono un mix di educazione stradale, conoscenza degli enti pubblici e orientamento sportivo, coniugando divertimento e apprendimento. Uno dei progetti più apprezzati è quello relativo all’educazione stradale, condotto in collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale di Massa e che si sta svolgendo in questi giorni. I bambini, suddivisi per fasce d’età dai 4 ai 13 anni, imparano a conoscere i semafori, l’attraversamento pedonale, i segnali stradali e le regole di comportamento sulla strada, sia come pedoni che come futuri guidatori. Un progetto giunto al terzo anno.

Altra attività molto coinvolgente è quella con i vigili del fuoco, che arrivano ai campus con i loro mezzi, incluso il famoso “camion dei pompieri“. I bambini hanno la possibilità di esplorare l’interno dei veicoli e partecipare a simulazioni di spegnimento del “fuoco“ (un pannello che richiama l’immagine delle fiamme), utilizzando un idrogetto regolato. Per i ragazzi più grandi, i vigili del fuoco mostrano gli strumenti e le tecniche di intervento utilizzati durante gli incidenti e altre operazioni di emergenza. Queste iniziative rientrano in un più ampio progetto di conoscenza degli enti pubblici, che include anche visite guidate per far conoscere i punti di riferimento della città. Grazie al progetto “Conosciamo Massa“, i bambini hanno potuto esplorare il centro città, visitando il Comune, il Duomo e Palazzo Ducale. "Le attività dei nostri campus estivi sono pensate per offrire ai bambini e ai ragazzi un’esperienza formativa completa e divertente", ha detto Giulia Firomini, presidente di ’Sport In’. Il nostro progetto base è l’orientamento sportivo, a cui aggiungiamo laboratori creativi con l’uso di materiali di riciclaggio, l’educazione civica e stradale. Collaborare con la Polizia Municipale e i vigili del fuoco non solo arricchisce il nostro programma, ma permette anche ai giovani di conoscere meglio il loro territorio e le istituzioni che ne fanno parte". ’Sport In’ ringrazia gli agenti della Polizia Municipale di Massa e i vigili del fuoco per la loro preziosa collaborazione e il loro impegno nel rendere queste attività non solo educative, ma anche divertenti per tutti i partecipanti.