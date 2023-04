Campolonghi Spa, un’eccellenza da premio

Campolonghi Spa di Carrara è tra le aziende premiate da Confapi all’evento per i 75 anni della Confederazione. A Roma la consegna dei premi di fronte a 1.500 imprenditori da tutta Italia, al termine di un evento di grande partecipazione istituzionale e governativa in cui si sono susseguiti i saluti del presidente della Repubblica Mattarella e di Papa Francesco, poi il videomessaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e gli interventi dei ministri Matteo Salvini, Marina Elvira Calderone e Adolfo Urso. Confapi, la confederazione della piccola e media industria privata, si conferma voce indiscussa delle PMI, polso reale e quotidiano delle loro esigenze e fabbisogni, portatrice di proposte di valore. Parte dell’evento è stata dedicata alla consegna dei riconoscimenti alle aziende associate che si sono distinte per le loro attività, fra queste Campolonghi SpA di Carrara guidata per anni da Vando D’Angiolo e ora dal figlio Giuliano, leader del lapideo in Italia e nel mondo. "Ho ritirato questo premio con emozione – ha commentato Giuliano D’Angiolo –. Sto portando avanti il lavoro iniziato da mio padre molti anni fa con impegno e serietà, cercando di fare sempre meglio. Penso che essere parte di un’associazione vitale e interattiva come Confapi Pisa e del Tirreno sia utile a favorire lo scambio di idee di visioni tra imprenditori. È necessario conoscere il nostro lavoro, ma ancora di più conoscere le persone che gestiscono le imprese, perché l’unione è fondamentale".