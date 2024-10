Campo sportivo, tribuna inaccessibile. La denuncia di Giacomo Perfigli

La tribuna del campo sportivo di Fivizzano non è accessibile secondo Giacomo Perfigli, presidente dell’associazione Paraplegici Massa Carrara. "Dopo la nostra segnalazione di giugno – scrive in una nota – sulla non accessibilità della nuova tribuna del campo sportivo di Fivizzano, il sindaco Giannetti nell’ultimo consiglio comunale, ha ribadito l’accessibilità. Rimaniamo un po’ sconcertati: la tribuna non coperta del campo sportivo era già accessibile prima dei lavori, mentre quella nuova coperta risulta inaccessibile per chi non deambula. È evidente il grossolano errore del progettista e il mancato controllo da parte dell’amministrazione sulla sua realizzazione, senza prevedere una postazione per gli spettatori con difficoltà motorie. Visto che il danno è ormai fatto, abbiamo proposto e riproponiamo all’amministrazione di modificare l’opera togliendo i due scalini all’ingresso della gradinata, pericolosi anche per chi deambula, e di creare una piattaforma piana all’interno della tribuna, per permettere ad almeno un non deambulante di assistere alla partita al coperto".

Richiesta che finora non ha avuto riscontri e Perfigli ribadisce che "la tribuna coperta non è inclusiva, elemento aggravante è quello di aver costruito una nuova opera senza tener conto dei criteri di accessibilità per tutti: quando pioverà durante una partita lo spettatore in sedia a rotelle o con altre gravi difficoltà motorie non potrà mettersi al riparo dalla pioggia".