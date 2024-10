Campioni in erba. Il premio dei veterani:. Yassin atleta dell’anno. Filippo star delle bocce

I veterani sportivi hanno premiato l’atleta dell’anno 2024. L’ambito di riconoscimento se l’è guadagnato il mezzofondista junior 19enne Yassin Lamnaouar che ha ottenuto ottimi risultati, ha infatti vinto il campionato regionale a Prato negli 800 metri piani col tempo di 1’55" 44 ed è campione nazionale della campestre Csi 2024. Ma l’atleta si cimenta anche nei 1500, nei 3000, 5000 e 3000 siepi. La cerimonia di premiazione si è svolta al Country Sport Club, presentata da Luca Veroni alla presenza del presidente della sezione Unvs Pietro Mascagna, del sindaco Jacopo Ferri, del presidente del Collegio dei Probiviri nazionale Ettore Biagini, del presidente del Panathlon Club Pontremoli Lunigiana Aldo Angelini e di una folta platea di pubblico tra cui i famigliari dei premiati. La giornata ha celebrato un podio virtuale che mescola le piccole patrie delle varie discipline, frequentate lontano dai riflettori. Dilettanti, ma anche talenti da podio internazionale, che vivono quotidianamente l’impegno a migliorare i record personali. Un’antologia quasi poetica del gesto atletico per accarezzare ogni sacrificio verso il sogno del primato. Tanti applausi ad un altro campione in erba che ha soli 11anni, ma è già campione regionale under 12 nella specialità Volo e nella Petanque. Si chiama Filippo Magnani e milita nell’Ads Scorcetoli.

Ha iniziato a praticare e conoscere il mondo delle bocce fin da piccolo. Una passione trasmessa da suo nonno che ad oggi con impegno, orgoglio e passione continua a coltivare. Nel corso della Giornata del Veterano sono stati assegnati riconoscimenti anche a Pierpaolo Ribolla e Armando Mastroviti, fondisti alla mezza maratona di Massa, poi a Franco, Roberta e Tina Piagneri dello Junior Tennis San Benedetto, il club dove è cresciuto il campione Lorenzo Musetti. Ovazione per l’esperto di automobilismo d’epoca Renzo Cervara che, con le sue auto, partecipa ai maggiori eventi del settore. Altri premi sono andati al campione del mondo di tiro alle sagome mobili Gazimir Gjishti, a Matteo Ghelfi campione di football americano, Hazis Allkja, campione di golf, Luca Betta, maestro del Tennis Club, Country Sport Club di Pontremoli, e alla Polisportiva Pontremolese per gli ottimi risultati ottenuti a livello nazionale.

N.B.