Campioni del mondo. Clacsonbeauty numero uno

La Clacsonbeauty di nuovo campione mondiale di musical. Una tripla vittoria ottenuta nei giorni scorsi a Roma al ‘Performer cup’ con il musical ‘Senz’ali né gloria’ per i grandi, mentre i piccoli hanno vinto il primo premio con ‘Matilda’ e il secondo con ‘Frankenstein junior’. Un risultato che conferma l’eccellenza della scuola di Maria Corsini, che negli anni aveva già toccato il tetto del mondo in Russia. Una vittoria assoluta quella del musical ‘Senz’ali, né gloria’ (ispirato alla lizzatura del Monolite), ottenuta anche grazie alle musiche dell’argentino Pablo Flores Torres, compositore e drammaturgo di fama internazionale che ha vinto il premio Hugo 2024 per le musiche. Torres ha firmato le musiche del film ‘Il pianeta del tesoro’ della Disney. E adesso ‘Senz’ali né gloria’ debutterà a Buenos Aires, nel cuore della Broadway Argentina facendo conoscere Carrara e il lavoro del cavatore. Di ieri la presentazione dei risultati raggiunti con Maria Corsini, il compositore Torres, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune, Elena Guadagni, quella alla cultura del Comune di Massa, Monica Bertoneri, Walter Danesi di Fantiscritti, che ha ospitato il musical nei suoi spazi all’aperto, e la traduttrice Francesca Bianchi.

"Stiamo lavorando per realizzare il musical in Argentina e il copione di Maria supera il livello di quello scritto da molti professionisti - ha detto Torres -, una storia dove ha messo il cuore, come anche i ragazzi. Un musical che mi auguro possa rappresentare l’Italia nel mondo del musical, perché non parla solo dell’identità di Carrara, ma degli italiani. C’è sempre un’altra storia simile nel mondo. Adesso faremo un grande concerto di presentazione per abituare il pubblico a conoscere le canzoni, come si fa sempre a Brodway e in Argentina, e poi ci sarà il musical vero e proprio". L’assessore Guadagni si è congratulata a nome di tutta l’amministrazione con la Clacsonbeauty "un riconoscimento a livello mondiale con un inedito - ha detto - non facile da capire ma che ha aperto il cuore a tutti". Monica Bertoneti ha ringraziato la Clacson per le grandi emozioni che ha regalato al pubblico durante la prima al teatro Gugliemi. Maria Corsini ha invece voluto ringraziare lo staff: Simona Fruzzetti, Michele Trombella per il canto singolo e corale e Linda Paglini per il tip tap.

Alessandra Poggi