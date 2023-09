Campionati dell’orientamento. Oltre 600 atleti in arrivo alla scoperta del territorio

Tutto pronto a Carrara per i Campionati Italiani Sprint e Coppa Italia Middle di Corsa Orientamento organizzati da GS Folgore Orienteering. Più di 600 atleti per ogni giornata di gara, provenienti da quasi ogni regione d’Italia si sfideranno in centro domani alle 15.30 e nel bosco di Campocecina domenica alle 10. Al via tutti i più forti orientisti italiani. "Felici di ospitare una manifestazione sportiva tanto importante – dice l’assessore allo Sport del Comune di Carrara, Lara Benfatto – In questi due giorni tantissimi appassionati avranno l’occasione di ammirare da vicino le bellezze di Carrara, tanto quelle del centro storico che quelle delle Apuane. Questi campionati saranno una vetrina importante per Carrara".

Arriveranno in cerca di una magli azzurra tutti i big dell’orientamento tricolore a partire da Sebastian Inderst (PWT). Tra i principali avversari il trentino Mattia Debertolis (Primiero) con i corregionali Damiano Bettega (GS Pavione), Roberto Dallavalle (Gronlait) ed il veneto Mattia Scopel (Fonzaso). Attenzione anche al blocco emiliano della Pol Masi con Francesco Mariani, Alessio Tenani e Giacomo Zagonel. Assente invece il big dell’Orienteering italiano, reduce da un infortunio che ha deciso di puntare direttamente ai Campionati Europei. Tra le donne i nomi più accreditati sono quelli di Christine Kirchlechner (Merano), la svizzera Elena Pezzati, le azzurre Martina Rizzi (Pergine) Anna Caglio (Pol Besanese), Caterina Dallera (Punto Nord), Anna Pradel con Nicole Scalet (Primiero), Jessica Lucchetta (Tarzo), Maddalena De Biasi (Tarzo). Non partirà il campioncino di casa, almeno per la gara in bosco, Ilian Angeli, impegnato come tester dei percorsi. Presente invece la sorella Elis. A completare il lotto partenti una serie di giovani delle categorie giornali e centinaia di Master. A guidare il gruppo degli organizzatori Gianlcarlo Angeli, che ha lavorato con un gruppo di 50 volontari. "Abbiamo lavorato intensamente negli ultimi 18 mesi – spiega – con un’idea nata nella pausa pandemica. Crediamo che grazie questo tipo di manifestazione presenteremo il territorio a un pubblico che solitamente è abituato a gareggiare su altri terreni. Inoltre, grazie a una gara così importante (che gode di 30’ su Rai Sport) puntiamo anche a farci conoscere nel territorio e avvicinare nuovi praticanti".