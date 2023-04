Campionati della geografia La mappa di tutti i premiati

Premiati ieri mattina i vincitori dei ‘Campionati di geografia’: hanno partecipato oltre 3.200 studenti di 140 scuole da 18 regioni e 62 provincie per tre sessioni di sfida, più l’adesione di 60 open. La cerimonia con delegazioni da tutta Italia nell’aula magna dell’istituto Zaccagna alla presenza della sindaca Serena Arrighi, dell’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini, del presidente del Parco nazionale dell’appennino tosco-emiliano Fausto Giovanelli, della dirigente dello Zaccagna Silvia Arrighi e dell’ideatore dei campionati, il professor Riccardo Canesi. I vincitori: il primo premio Ubaldo Formentini riservato a scuole secondarie di primo grado, ad Alessio Incammisa della scuola Bassi Catalano di Trapani, il secondo a Margherita Bosco della stessa scuola, il terzo a Simone Farella dell’istituto Foscolo-Gabelli di Foggia. Per le secondarie di primo grado il premio ‘Antonio Scarpone’ se l’è aggiudicato la scuola Bassi Catalano di Trapani, seguita dalla ‘Annarita Sidoti’ di Gioiosa Marea di Messina e dalla Monteriggioni ‘Dante Alighieri’ di Siena. Per la categoria giochi individuali della secondaria di secondo grado il premio ‘Berardo Cori’ l’ha vinto Antonio Marra del Meucci di Carpi, secondo posto per Samuele Russo del Pascal di Foggia e terzo per Christian Balella del Meucci di Carpi. Per le scuole secondarie di secondo grado primo posto al Meucci di Carpi, secondo il ‘Verona Trento’ di Messina, terzo lo Zaccagna di Carrara. Per la sezione miglior video premio ‘Antonella Primi’ all’istituto ‘Serrani’ di Falconara per il video ‘Io sono la Geografia’, seguito dal Galilei di Poppi con ‘Agenda 2030 punto 18: Si alla Geografia’ e dall’istituto Blaise Pascal di Foggia con ‘A che serve la Geografia?’. Il primo premio sezione open ‘Adolfo Masetti’ a Cristian Cimadon di Borgo Valsugana, secondo Alessio Di Benedetto di Foggia, terzo Filippo Marchetto di Borgo Valsugana. E il premio ‘Fabrizio Lazzini’ riservato a scuole secondarie di Massa e Carrara è stato vinto dai ragazzi dello Zaccagna di Carrara. I primi tre classificati degli individuali vincono un soggiorno al centro Montagna Verde di Apella, Licciana Nardi, dal 22 al 24 maggio.